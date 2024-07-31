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Отважатся ли Си и Ван И принять приглашение МИД и приехать в Украину

Украина пригласила чиновников Китая посетить страну, однако сомнительно, что они в ближайшее время приедут в Киев

сегодня, 11:04
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Ткачик Олеся

Активизация Китая в российско-украинском конфликте свидетельствует о попытке Пекина взять на себя инициативу и продемонстрировать свою так называемую "нейтральность" в отношениях с Россией и Украиной, заявил в эфире 24 канала политолог Максим Джигун.

Отважатся ли Си и Ван И принять приглашение МИД и приехать в Украину

Си Цзиньпин

По его мнению, Китай стремится наладить торговлю с Европой, для чего и делает шаги, такие, как приглашение министра иностранных дел Украины. Последний разговор между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен показал, что торговля с ЕС и усиление присутствия Китая в Европе возможны только при соблюдении Пекином определенных правил, особенно в контексте конфликтов и отношений с Россией.

Джигун считает, что приглашение главы МИД Дмитрия Кулебы можно расценивать как жест в сторону Европы, мол, Китай готов к диалогу. Политолог считает, что эти действия Пекина не столько направлены на поиск конструктивных решений в российско-украинском конфликте, сколько на демонстрацию готовности к диалогу.

Эксперт также отметил, что приглашение министра иностранных дел Китая Ван в Украину является важным шагом. Возможно, во время встреч в Китае были достигнуты определенные договоренности, однако вряд ли в ближайшее время следует ожидать визита высокопоставленных китайских чиновников в Киев.

Часто, добавляет Джигун, такие заявления об укреплении отношений и встречах на уровне министров могут приводить к переговорам между лидерами государств.

"В идеале было бы привезти в Киев Си Цзиньпина и продемонстрировать, что у нас с ними есть контакт, они готовы быть заслуживающим внимания посредником. Но не надо полагать, что это какой-то базовый сценарий и удастся его реализовать с такой специфической страной, как Китай, у которой дипломатия очень планомерная, многовекторная, медленная. Было бы огромным успехом, который не выглядит очень реалистично", — отметил политолог.

При этом эксперт добавил, что Китаю важно показать свое влияние на международной арене, поскольку его целью является противостояние с США и расширение политического влияния за пределами своего региона. Потому нельзя исключать, что Пекин может инициировать встречи на высоком уровне с представителями Украины и России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пригласила главу МИД Китая посетить Киев.




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Источник: https://24tv.ua/realniy-zaraz-vizit-si-tszinpina-do-ukrayini-dumka-politologa_n2608377
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