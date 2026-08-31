Си может нажать на красную кнопку мировой политики: Портников предупредил об опасном сценарии

Китай оказался перед выбором, который может определить будущее международной системы. Если Пекин решит одновременно использовать слабые места США и активнее вмешаться в глобальные конфликты, мир может столкнуться с масштабным кризисом без единого центра силы. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал журналист Виталий Портников.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По его словам, президент США Дональд Трамп уже осознал, что Вашингтон не может просто навязать Китаю свои условия силой. Значимая зависимость американской экономики от китайских продуктов дополнительно ограничивает место для давления.

Портников считает, что теперь главный вопрос заключается не столько в переговорах Трампа с Си Цзиньпином, сколько в том, как китайский лидер решит воспользоваться ситуацией.

По его мнению, одновременно могут обостриться три ключевых направления: война России против Украины и противостояние Москвы с Западом, ситуация на Корейском полуострове и конфликт вокруг Тайваня.

В таком случае, Соединенным Штатам может быть сложно одновременно реагировать на все вызовы. Именно это, предполагает журналист, может создать для Пекина соблазн проверить границы американских возможностей.

"Преимуществом сверхдержавы являются угрозы, а не применение силы", — отметил Портников, подчеркнув, что именно демонстрация возможностей часто позволяет достигать большего, чем непосредственное использование военной силы.

В то же время, Китай рискует переоценить собственные возможности. Если попытка захватить Тайвань провалится, а Россия и Северная Корея не добьются своих целей, последствия могут быть непредсказуемыми.

При худшем сценарии, считает журналист, мир потеряет государство, способное сдерживать других силой. Тогда вместо нового баланса может наступить период постоянных конфликтов.

Виталий Портников отмечает: если Пекин не поддастся искушению активно вмешиваться в глобальные войны, в США и России еще останется простор для поиска новой модели сосуществования. Если же Китай решит действовать одновременно на нескольких фронтах, последствия могут оказаться значительно масштабнее отдельных региональных конфликтов.

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