Сі може натиснути на «червону кнопку» світової політики: Портников попередив про небезпечний сценарій

Китай опинився перед вибором, який може визначити майбутнє міжнародної системи. Якщо Пекін вирішить одночасно скористатися слабкими місцями США та активніше втрутитися у глобальні конфлікти, світ може зіткнутися з масштабною кризою без єдиного центру сили. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив журналіст Віталій Портников.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, президент США Дональд Трамп уже зрозумів, що Вашингтон не може просто нав'язати Китаю свої умови силою. Значна залежність американської економіки від китайських товарів додатково обмежує простір для тиску.

Портников вважає, що тепер головне питання полягає не стільки у переговорах Трампа із Сі Цзіньпіном, скільки у тому, як саме китайський лідер вирішить скористатися ситуацією.

На його думку, одночасно можуть загостритися три ключові напрямки: війна Росії проти України та протистояння Москви із Заходом, ситуація на Корейському півострові та конфлікт навколо Тайваню.

У такому разі Сполученим Штатам може бути складно одночасно реагувати на всі виклики. Саме це, припускає журналіст, може створити для Пекіна спокусу перевірити межі американських можливостей.

"Перевагою наддержави є загрози, а не застосування сили", — зазначив Портников, наголосивши, що саме демонстрація можливостей часто дозволяє досягати більшого, ніж безпосереднє використання військової сили.

Водночас Китай ризикує переоцінити власні можливості. Якщо спроба захопити Тайвань провалиться, а Росія та Північна Корея не досягнуть своїх цілей, наслідки можуть бути непередбачуваними.

За найгіршого сценарію, вважає журналіст, світ втратить державу, здатну стримувати інших силою. Тоді замість нового балансу може настати період постійних конфліктів.

Віталій Портников наголошує: якщо Пекін не піддасться спокусі активно втручатися у глобальні війни, у США та Росії ще залишиться простір для пошуку нової моделі співіснування. Якщо ж Китай вирішить діяти одночасно на кількох фронтах, наслідки можуть виявитися значно масштабнішими за окремі регіональні конфлікти.

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