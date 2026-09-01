Си на встрече с Путиным поставил страшный ультиматум из-за войны в Украине: детали

Кремлевский правитель Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 31 августа провели переговоры в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны вновь продемонстрировали стремление углублять партнерство и продвигать свое видение мирового порядка, однако война России против Украины, по версии Кремля, не стала центральной темой разговора.

Владимир Путин и Си ЦЗиньпин. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Japan Times, встреча Путина и Си состоялась впервые с мая. Оба лидера использовали саммит ШОС для демонстрации близости Москвы и Пекина и продвижения концепции многополярного мира, которая должна стать альтернативой западной модели международных отношений.

Си Цзиньпин во время встречи тепло приветствовал российского президента и заявил о дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами. Китайский лидер подчеркнул, что связи Пекина и Москвы стали "прочнее", а перспективы их сотрудничества назвал еще более оптимистичными.

В то же время Си обратил внимание на рост глобальной нестабильности. По его словам, в международных отношениях значительно увеличилось "неопределенность и непредсказуемость".

Путин ответил аналогичными заявлениями о стратегическом партнерстве. Он заверил, что сотрудничество России и Китая якобы успешно развивается по всем направлениям. Таким образом, Москва и Пекин в очередной раз продемонстрировали политическое сближение на фоне напряженных отношений с Западом.

Однако особое внимание было приковано к тому, обсуждали ли лидеры войну против Украины. В Кремле заявили, что эта тема прозвучала частично. Спикер Путина Дмитрий Песков утверждает, что президенты "вскользь" затронули украинский вопрос, не раскрыв деталей разговора.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска в ночь на 1 сентября нанесли очередной удар по Киеву. Под атакой оказались сразу несколько районов столицы, есть погибшие и раненые, в том числе дети. На местах попадания и падения обломков продолжают работать спасатели и экстренные службы.