Сі на зустрічі з Путіним поставив страшний ультиматум через війну в Україні: деталі

Кремлівський правитель Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін 31 серпня провели переговори у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони знову продемонстрували прагнення поглиблювати партнерство та просувати власне бачення світового порядку, однак війна Росії проти України, за версією Кремля, не стала центральною темою розмови.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Japan Times, зустріч Путіна і Сі відбулася вперше з травня. Обидва лідери використали саміт ШОС для демонстрації близькості Москви та Пекіна і просування концепції багатополярного світу, яка має стати альтернативою західній моделі міжнародних відносин.

Сі Цзіньпін під час зустрічі тепло привітав російського президента та заявив про подальше зміцнення відносин між двома державами. Китайський лідер наголосив, що зв'язки Пекіна і Москви стали "міцнішими", а перспективи їхньої співпраці назвав ще більш оптимістичними.

Водночас Сі звернув увагу на зростання глобальної нестабільності. За його словами, у міжнародних відносинах значно побільшало "невизначеності та непередбачуваності".

Путін відповів аналогічними заявами про стратегічне партнерство. Він запевнив, що співпраця Росії та Китаю нібито успішно розвивається в усіх напрямках. Таким чином Москва та Пекін вкотре продемонстрували політичне зближення на тлі напружених відносин із Заходом.

Однак окрема увага була прикута до того, чи обговорювали лідери війну проти України. У Кремлі заявили, що ця тема прозвучала лише частково. Речник Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що президенти "побіжно" торкнулися українського питання, не розкривши деталей розмови.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська в ніч проти 1 вересня завдали чергового удару по Києву. Під атакою опинилися одразу кілька районів столиці, є загиблі та поранені, зокрема діти. На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати рятувальники та екстрені служби.