Си назвал первый шаг по прекращению войны в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Представитель МИД КНР отметил, что Си Цзиньпин заявил, что сейчас приоритетом должна стать "как можно более скорая деэскалация", что перекликается с комментариями его страны после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, Орбан похвалил Китай, отметив его "твердость и стабильность".

Как отмечает Bloomberg, комментарии Си Цзиньпина вряд ли помогут положить конец боевым действиям. Пекин пытался изобразить себя в основном нейтральным после нападения России, однако он развил глубокую дружбу с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин называют "дружбой без границ".

Подчеркивая свою близость, Си и Путин встречались более 40 раз с момента прихода китайского лидера к власти в 2012 году. Во время встречи в Пекине в мае они договорились усилить координацию, в том числе между своими военными, против того, что они назвали "деструктивным и враждебным курсом" Вашингтона.

В начале 2023 года Китай представил расплывчатый план мира из 12 пунктов, который в основном был проигнорирован. Основной его недостаток заключается в том, что он не объясняет, как будет решаться вопрос с территорией, захваченной Россией.

Ранее в этом году Китай и Бразилия призвали к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, для обсуждения предложений по прекращению войны. Эта идея возникла как раз перед конференцией по войне, организованной Швейцарией, на которой Пекин не присутствовал.

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