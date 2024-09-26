Си не изменил планов встретиться с Зеленским: появились новые детали

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига и руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Ключевой темой стали переговоры о дальнейших контактах на "высшем уровне". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины, которое цитирует главу ведомства.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как отметил Андрей Сибига, во время встречи он поблагодарил Пекин за поддержку суверенитета, а также территориальной целостности Украины. В частности, подняли вопрос дальнейших шагов в развитии двусторонних отношений и торговли между странами.

"Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сосредоточились на дальнейших шагах на пути развития двусторонних отношений и торговли. Обсудили планы относительно дальнейших контактов на высшем уровне", — сообщил глава МИД Украины.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет продолжать "способствовать миру и диалогу" и поддерживать поиск политического решения для войны между Россией и Украиной. Китай, по его словам, поощряет любые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта и выразил надежду на создание благоприятных условий для политического разрешения кризиса через диалог.

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