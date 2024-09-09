Китай продолжит содействовать политическому разрешению войны в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин 9 сентября после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Сторе, передает breakingthenews.

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет продолжать "способствовать миру и диалогу" и поддерживать поиск политического решения для войны между Россией и Украиной. Китай, по его словам, поощряет любые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта и выразил надежду на создание благоприятных условий для политического разрешения кризиса через диалог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай возмущен новыми ограничениями экспорта . Официальный Пекин заявил, что недоволен новым голландским экспортным контролем за инструментами для производства микросхем ASML.

Китай выразил свои претензии решению правительства Нидерландов расширить экспортный контроль над оборудованием для производства микросхем ASML. Правительство Нидерландов уже озвучило свою позицию, расширившую требования к лицензированию экспорта оборудования компании ASML, согласовав свои правила с экспортными ограничениями на эти машины, введенными в одностороннем порядке Соединенными Штатами в 2023 году.

В Пекине систематически критикуют стратегию Вашингтона по давлению на союзников, таких как Нидерланды и Япония, с целью заставить их присоединиться к экспортному контролю, направленному на ограничение доступа Китая к самым современным микросхемам и оборудованию для производства микросхем.

В министерстве добавили, что нидерландская сторона не должна злоупотреблять экспортным контролем, избегать мер, вредящих китайско-нидерландскому сотрудничеству в области полупроводников, и защищать "общие интересы китайских и нидерландских предприятий".