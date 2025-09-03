logo

Си похвастался на параде сверхоружием: о чем идет речь
Си похвастался на параде сверхоружием: о чем идет речь

Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61

3 сентября 2025, 08:20 comments1134
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай во время масштабного военного парада продемонстрировал новейшие образцы стратегического вооружения, среди которых – межконтинентальная баллистическая ракета DF-61. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Си похвастался на параде сверхоружием: о чем идет речь

Баллистическая ракета DF-61. Фото: из открытых источников

Отмечает, что во время парада на площади Тяньаньмэнь в столице Китая на восьмиколесной мобильной платформе была впервые публично показана ракета DF-61.

Вместе с ней Пекин представил баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, подводную баллистическую ракету JL-3 межконтинентальной дальности и новую версию DF-31 – наземную МБР.

Государственное информационное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что впервые китайская армия представила полный комплекс дальнобойных стратегических систем, которые формируют "триединую" ядерную силу — на суше, в море и в воздухе. В публикации подчеркивается, что этот потенциал является "стратегическим козырем для защиты национального суверенитета и отстаивания национального достоинства".

По данным немецкого Института исследований мира и политики безопасности, обозначение DF-61 в последний раз использовалось еще в 1970-х годах. Тогда велась разработка ракеты на жидком топливе, однако программу закрыли в 1978 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайские власти устроили грандиозное действо невиданных ранее масштабов – в небе над китайской столицей увидели множество истребителей, а на центральных улицах Пекина – новейшие танки и последние образцы китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".




Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/china-military-parade-xi-jinping-09-03-25-intl-hnk#cmf271wzu002u3b6qom1679km
