Си получил от США ультимативные предупреждения: как они касаются Украины

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Кравцев Сергей
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил Китай о возможности введения высоких американских пошлин, если китайское руководство не одумается и продолжит импортировать российскую нефть, тем самым помогая путинскому режиму продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что на пресс-конференции после завершения торговых переговоров между США и Китаем Бессент заявил, что передал китайской стороне беспокойство Вашингтона из-за поставок в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, а также из-за импорта иранской нефти.
Министр отметил, что законодательство Конгресса, которое уполномочивает Трампа взимать пошлины до 500% со стран, покупающих подсанкционную российскую нефть, побудит союзников США принять подобные меры для сокращения энергетических доходов России.
Он отметил, что китайские переговорщики уже дали понять, что будут придерживаться собственной энергетической политики, поскольку Китай является суверенным государством.
В свою очередь Бессент отметил, что Вашингтон серьезно относится к суверенитету Китая, но вопрос пошлин имеет другое значение.
Кроме того, американский министр предостерег вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что дальнейшие поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, могут негативно сказаться на отношениях Пекина с Европой.
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