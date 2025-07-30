Си получил от США ультимативные предупреждения: как они касаются Украины

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил Китай о возможности введения высоких американских пошлин, если китайское руководство не одумается и продолжит импортировать российскую нефть, тем самым помогая путинскому режиму продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что на пресс-конференции после завершения торговых переговоров между США и Китаем Бессент заявил, что передал китайской стороне беспокойство Вашингтона из-за поставок в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, а также из-за импорта иранской нефти.

Министр отметил, что законодательство Конгресса, которое уполномочивает Трампа взимать пошлины до 500% со стран, покупающих подсанкционную российскую нефть, побудит союзников США принять подобные меры для сокращения энергетических доходов России.

"Поэтому я думаю, что все, кто покупает российскую нефть, на которую наложены санкции, должны быть готовы к этому", – заявил глава Минфина США.

Он отметил, что китайские переговорщики уже дали понять, что будут придерживаться собственной энергетической политики, поскольку Китай является суверенным государством.

В свою очередь Бессент отметил, что Вашингтон серьезно относится к суверенитету Китая, но вопрос пошлин имеет другое значение.

Кроме того, американский министр предостерег вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что дальнейшие поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, могут негативно сказаться на отношениях Пекина с Европой.

"Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе", – отметил Скотт Бессент.

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