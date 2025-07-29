Трамп высказался о своем визите в Китай: что ждет от Си

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай и назвал ключевое условие официального визита. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер написал в Truth Social.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", — написал Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что, возможно, поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — добавил президент США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп для многих неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля пока прогнозируемая и складывается впечатление, что Москва и дальше готова идти на повышение ставок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Ранее "Комментарии" писали – несмотря на то, что Китай называет Россию своим другом и партнером, Пекину не нужна безоговорочная победа Владимира Путина. Китаю также невыгодно поражение России в войне в Украине, но и тоже не нужна. Выгоднее всего для Китая – бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Об этом пишет обозреватель "The Hill" Александр Дж. Мотыль.



