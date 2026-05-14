Главная Новости Мир Китай Си поставил Трампу ультиматум: Пекин пригрозил США войной
Си поставил Трампу ультиматум: Пекин пригрозил США войной

Лидер Китая предупредил Вашингтон о риске прямого столкновения, а Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами на встрече в Пекине

14 мая 2026, 10:58
Кравцев Сергей

Во время переговоров в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин жестко предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях возможного вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос. По данным Associated Press, глава КНР дал понять: неправильные действия США могут привести не только к кризису, но и к открытому конфликту между двумя крупнейшими державами мира.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Переговоры прошли в Большом зале народного собрания и длились почти два часа. Публичная часть встречи началась неожиданно тепло. Трамп открыто похвалил китайского лидера, назвав его "замечательным лидером" и подчеркнув, что считает честью дружбу с ним.

Однако ответ Си оказался куда более сдержанным и наполненным скрытыми предупреждениями. Китайский лидер вновь напомнил о так называемой "ловушке Фукидида" — концепции, согласно которой соперничество между великой державой, теряющей влияние, и растущей сверхдержавой часто заканчивается войной.

Главное заявление прозвучало уже за закрытыми дверями. Как сообщила представитель МИД Китая Мао Нин, Си прямо заявил Трампу, что Тайвань остается самым чувствительным вопросом в отношениях между двумя странами.

По словам китайского лидера, если Вашингтон будет действовать осторожно, отношения между Пекином и США сохранят стабильность. Но в случае ошибок "между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты", что поставит под угрозу всю систему двусторонних отношений.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация приведет к потерям для всех. При этом термин "ловушка Фукидида" он уже использовал во время переговоров с предыдущими американскими лидерами, включая Джо Байден.

Источник: https://apnews.com/article/trump-xi-china-iran-trade-a1d63a711a037472f5c1c330c2120bd5
