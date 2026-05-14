logo_ukra

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Сі поставив Трампу ультиматум: Пекін пригрозив США війною
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі поставив Трампу ультиматум: Пекін пригрозив США війною

Лідер Китаю попередив Вашингтон про ризик прямого зіткнення, а Трамп обсипав Сі Цзіньпіна компліментами на зустрічі в Пекіні

14 травня 2026, 10:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко попередив президента США Дональда Трампа про наслідки можливого втручання Вашингтона у тайванське питання. За даними Associated Press, глава КНР дав зрозуміти: неправильні дії США можуть призвести не лише до кризи, а й відкритого конфлікту між двома найбільшими державами світу.

Сі поставив Трампу ультиматум: Пекін пригрозив США війною

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Переговори пройшли у Великій залі народних зборів і тривали майже дві години. Публічна частина зустрічі розпочалася несподівано тепло. Трамп відкрито похвалив китайського лідера, назвавши його "чудовим лідером" і наголосивши, що вважає честю дружбу з ним.

Однак відповідь Сі виявилася значно стриманішою і наповненою прихованими попередженнями. Китайський лідер знову нагадав про так звану "пастку Фукідіда" — концепцію, згідно з якою суперництво між великою державою, що втрачає вплив, і наддержавою, що зростає, часто закінчується війною.

Головна заява пролунала вже за зачиненими дверима. Як повідомила представник МЗС Китаю Мао Нін, Сі прямо заявив Трампу, що Тайвань залишається найчутливішим питанням у відносинах між двома країнами.

За словами китайського лідера, якщо Вашингтон діятиме обережно, відносини між Пекіном та США збережуть стабільність. Але у разі помилок між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставить під загрозу всю систему двосторонніх відносин.

Сі Цзіньпін також наголосив, що співпраця вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація призведе до втрат для всіх. При цьому термін "пастка Фукідіда" він уже використав під час переговорів із попередніми американськими лідерами, включаючи Джо Байден.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном: перші подробиці.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://apnews.com/article/trump-xi-china-iran-trade-a1d63a711a037472f5c1c330c2120bd5
Теги:

Новини

Всі новини