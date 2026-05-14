Сі поставив Трампу ультиматум: Пекін пригрозив США війною

Під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко попередив президента США Дональда Трампа про наслідки можливого втручання Вашингтона у тайванське питання. За даними Associated Press, глава КНР дав зрозуміти: неправильні дії США можуть призвести не лише до кризи, а й відкритого конфлікту між двома найбільшими державами світу.

Трамп та Сі Цзіньпін.

Переговори пройшли у Великій залі народних зборів і тривали майже дві години. Публічна частина зустрічі розпочалася несподівано тепло. Трамп відкрито похвалив китайського лідера, назвавши його "чудовим лідером" і наголосивши, що вважає честю дружбу з ним.

Однак відповідь Сі виявилася значно стриманішою і наповненою прихованими попередженнями. Китайський лідер знову нагадав про так звану "пастку Фукідіда" — концепцію, згідно з якою суперництво між великою державою, що втрачає вплив, і наддержавою, що зростає, часто закінчується війною.

Головна заява пролунала вже за зачиненими дверима. Як повідомила представник МЗС Китаю Мао Нін, Сі прямо заявив Трампу, що Тайвань залишається найчутливішим питанням у відносинах між двома країнами.

За словами китайського лідера, якщо Вашингтон діятиме обережно, відносини між Пекіном та США збережуть стабільність. Але у разі помилок між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставить під загрозу всю систему двосторонніх відносин.

Сі Цзіньпін також наголосив, що співпраця вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація призведе до втрат для всіх. При цьому термін "пастка Фукідіда" він уже використав під час переговорів із попередніми американськими лідерами, включаючи Джо Байден.

