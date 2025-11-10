Си принял неожиданное решение по сотрудничеству с США

Китай приостановил запрет на экспорт в США "товаров двойного использования", произведенных из галлия, германия, сурьмы, а также сверхтвердых материалов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Министерство торговли Китая заявило, что приостановление запрета вступает в силу с воскресенья до 27 ноября 2026 года.

Министерство также приостановило строгие проверки конечного пользователя и целевого назначения для экспорта графита двойного использования в США, о которых было объявлено вместе с запретом.

Запрет на экспорт этой категории товаров действовал с декабря 2024 года.

В пятницу Китай объявил о приостановлении других видов экспортного контроля, введенных 9 октября. В том числе расширены ограничения на некоторые редкоземельные материалы и материалы для литиевых батарей.

