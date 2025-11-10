Си принял неожиданное решение по сотрудничеству с США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай приостановил запрет на экспорт в США "товаров двойного использования", произведенных из галлия, германия, сурьмы, а также сверхтвердых материалов. Об этом сообщило агентство Reuters.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Сообщается, что Министерство торговли Китая заявило, что приостановление запрета вступает в силу с воскресенья до 27 ноября 2026 года.
Министерство также приостановило строгие проверки конечного пользователя и целевого назначения для экспорта графита двойного использования в США, о которых было объявлено вместе с запретом.
Запрет на экспорт этой категории товаров действовал с декабря 2024 года.
В пятницу Китай объявил о приостановлении других видов экспортного контроля, введенных 9 октября. В том числе расширены ограничения на некоторые редкоземельные материалы и материалы для литиевых батарей.
Читайте также на портале "Комментарии" - Китай за последние пять лет существенно нарастил производство ракетного вооружения. Спутники зафиксировали масштабное расширение ракетных заводов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
В материале говорится, что Китай активно развивает свои оборонно-промышленные мощности, в частности в сфере производства ракет.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с лидерами РФ и Китаем.