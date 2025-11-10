Сі прийняв несподіване рішення щодо співпраці зі США

Китай призупинив заборону на експорт у США "товарів подвійного використання", виготовлених з галію, германію, сурми, а також надтвердих матеріалів. Про це повідомило агентство Reuters.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Міністерство торгівлі Китаю заявило, що зупинення заборони набирає чинності з неділі до 27 листопада 2026 року.

Міністерство також призупинило суворі перевірки кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту подвійного використання до США, про які було оголошено разом із забороною.

Заборона на експорт цієї категорії товарів діяла з грудня 2024 року.

У п'ятницю Китай оголосив про зупинення інших видів експортного контролю, запроваджених 9 жовтня. У тому числі розширено обмеження на деякі рідкісноземельні матеріали та матеріали для літієвих батарей.

