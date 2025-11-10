logo_ukra

Китай Сі прийняв несподіване рішення щодо співпраці зі США
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі прийняв несподіване рішення щодо співпраці зі США

Китай послабив заборону на експорт важливих товарів до США

10 листопада 2025, 06:48
Автор:
Кравцев Сергей

Китай призупинив заборону на експорт у США "товарів подвійного використання", виготовлених з галію, германію, сурми, а також надтвердих матеріалів. Про це повідомило агентство Reuters.

Сі прийняв несподіване рішення щодо співпраці зі США

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Міністерство торгівлі Китаю заявило, що зупинення заборони набирає чинності з неділі до 27 листопада 2026 року.

Міністерство також призупинило суворі перевірки кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту подвійного використання до США, про які було оголошено разом із забороною.

Заборона на експорт цієї категорії товарів діяла з грудня 2024 року.

У п'ятницю Китай оголосив про зупинення інших видів експортного контролю, запроваджених 9 жовтня. У тому числі розширено обмеження на деякі рідкісноземельні матеріали та матеріали для літієвих батарей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай за останні п'ять років суттєво наростив виробництво ракетного озброєння. Супутники зафіксували масштабне розширення ракетних заводів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "CNN".

У матеріалі йдеться про те, що Китай активно розвиває свої оборонно-промислові потужності, зокрема у сфері виробництва ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що його метою у зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь, тобто денуклеаризація. За його словами, цю тему він уже обговорював із лідерами РФ та Китаєм.

"Моєю доктриною (зовнішньополітичною — ред.) була б денуклеаризація, тому що ядерної зброї в нас достатньо", — заявив Трамп, згадуючи нещодавню зустріч із головою КНР СІ Цзіньпінем у Південній Кореї.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/china/china-suspends-ban-exports-gallium-germanium-antimony-us-2025-11-09/
