Китай уверенно закрепляется как главный экономический партнер Монголии, постепенно вытесняя Россию из региональной торговли. Пекин активно увеличивает закупки монгольского угля, а также инвестирует в новые транспортные коридоры, облегчающие поставки сырья и усилить интеграцию двух экономик, сообщает Служба внешней разведки.

Фото: из открытых источников

Отмечается, что подобная динамика ведет к росту экономической зависимости Монголии от Китая. При этом роль России, традиционно пытавшейся сохранять влияние на Улан-Батор, существенно сокращается.

Монгольское правительство планирует в этом году увеличить экспорт угля в Китай почти на 20%, доведя его объем до 100 миллионов тонн. Это еще больше укрепит ресурсную составляющую экономики, которая уже формирует около 12% ВВП страны. Хотя власти заявляют о значительных запасах нефти — более 33 миллиардов тонн, именно уголь остается главным экспортным товаром, обеспечивающим стабильный приток доходов.

Чтобы поддержать рост экспорта, Монголия вместе с Китаем развивает инфраструктурные проекты. В частности, стороны договорились о строительстве новой железной дороги между пунктами Гашуун-Сухайт и Ганчи-Моду, что должно ускорить перевозку сырья. Параллельно Китай сводит свою ветвь к пограничному переходу, что свидетельствует о долгосрочных планах углубления сотрудничества.

Зависимость Монголии от Китая усиливается очень быстро. Если в 2022 году доля китайского рынка в монгольском экспорте составила 64%, то сейчас она превысила 90%. Для сравнения: вторая по объему Швейцария получает всего около 5,6% поставок. Россия практически потеряла экономическое влияние: ее доля сократилась до символических 0,5%.

Как уже писали "Комментарии", пожары России по дамбе Печенежского водохранилища на Харьковщине, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, имели целью нанести ущерб как гражданскому населению, так и украинским подразделениям.