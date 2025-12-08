Сі з високої гори наплював на Путіна: стало відомо про страшний удар Китаю по РФ

Китай упевнено закріплюється як головний економічний партнер Монголії, поступово витісняючи Росію з регіональної торгівлі. Пекін активно збільшує закупівлі монгольського вугілля, а також інвестує у нові транспортні коридори, які мають полегшити поставки сировини та посилити інтеграцію двох економік, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що така динаміка веде до зростання економічної залежності Монголії від Китаю. При цьому роль Росії, яка традиційно намагалася зберігати вплив на Улан-Батор, істотно скорочується.

Монгольський уряд планує цього року збільшити експорт вугілля до Китаю майже на 20%, довівши його обсяг до приблизно 100 мільйонів тонн. Це ще більше зміцнить ресурсну складову економіки, яка вже формує близько 12% ВВП країни. Хоча влада заявляє про значні запаси нафти — понад 33 мільярди тонн, саме вугілля залишається головним експортним товаром, що забезпечує стабільний приплив доходів.

Щоб підтримати зростання експорту, Монголія разом із Китаєм розвиває інфраструктурні проєкти. Зокрема, сторони домовилися про будівництво нової залізниці між пунктами Гашуун-Сухайт і Ганчі-Моду, що має прискорити перевезення сировини. Паралельно Китай зводить власну гілку до прикордонного переходу, що свідчить про довгострокові плани поглиблення співпраці.

Залежність Монголії від Китаю посилюється дуже швидко. Якщо у 2022 році частка китайського ринку в монгольському експорті становила 64%, то нині вона перевищила 90%. Для порівняння: друга за обсягом Швейцарія отримує лише близько 5,6% поставок. Росія ж практично втратила економічний вплив: її частка скоротилася до символічних 0,5%.

