Президент Китая Си Цзиньпин подтвердил намерение расширить экономическое сотрудничество с Россией, в том числе из-за увеличения взаимных инвестиций. Заявление было сделано в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Си отметил, что, несмотря на сложную и "нестабильную" внешнюю ситуацию, китайско-российские отношения продолжают развиваться и продвигаться к новым уровням качества и количества.

"Защита и развитие китайско-российских связей является стратегическим выбором для обеих сторон", — подчеркнул президент Китая.

Среди ключевых сфер для дальнейшего развития сотрудничества Си выделил энергетику, сельское хозяйство, аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику и экологически чистые технологии. Он считает, что эти направления могут стать основными двигателями роста для двух стран.

Мишустин также акцентировал внимание на важности создания благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и поддержки совместных проектов. В итоговом коммюнике Россия и Китай согласились укреплять сотрудничество в разных областях и отвечать на внешние вызовы.

Россия продолжает поддерживать политику "единого Китая" и выступать против независимости Тайваня. Следует отметить, что в феврале 2022 года, перед началом полномасштабной войны в Украине, Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали соглашение о "безграничном" партнерстве, что привело к значительному росту двусторонней торговли и сотрудничеству в энергетическом секторе.

