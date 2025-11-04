logo

BTC/USD

103926

ETH/USD

3509.44

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си шокировал новым заявлением о перспективах сотрудничества с Кремлем: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Си шокировал новым заявлением о перспективах сотрудничества с Кремлем: что произошло

Глава КНР заявил, что сотрудничество между Китаем и Россией продолжается и углубляется.

4 ноября 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Китая Си Цзиньпин подтвердил намерение расширить экономическое сотрудничество с Россией, в том числе из-за увеличения взаимных инвестиций. Заявление было сделано в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине, сообщает Reuters.

Си шокировал новым заявлением о перспективах сотрудничества с Кремлем: что произошло

Фото: из открытых источников

Си отметил, что, несмотря на сложную и "нестабильную" внешнюю ситуацию, китайско-российские отношения продолжают развиваться и продвигаться к новым уровням качества и количества.

"Защита и развитие китайско-российских связей является стратегическим выбором для обеих сторон", — подчеркнул президент Китая.

Среди ключевых сфер для дальнейшего развития сотрудничества Си выделил энергетику, сельское хозяйство, аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику и экологически чистые технологии. Он считает, что эти направления могут стать основными двигателями роста для двух стран.

Мишустин также акцентировал внимание на важности создания благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и поддержки совместных проектов. В итоговом коммюнике Россия и Китай согласились укреплять сотрудничество в разных областях и отвечать на внешние вызовы.

Россия продолжает поддерживать политику "единого Китая" и выступать против независимости Тайваня. Следует отметить, что в феврале 2022 года, перед началом полномасштабной войны в Украине, Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали соглашение о "безграничном" партнерстве, что привело к значительному росту двусторонней торговли и сотрудничеству в энергетическом секторе.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем их переговоров станет энергетическое сотрудничество.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости