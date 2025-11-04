Сі шокував новою заявою про перспективи співпраці з Кремлем: що сталося

Президент Китаю Сі Цзіньпін підтвердив намір розширити економічне співробітництво з Росією, зокрема через збільшення взаємних інвестицій. Заява була зроблена під час зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Сі зазначив, що, незважаючи на складну та "нестабільну" зовнішню ситуацію, китайсько-російські відносини продовжують розвиватися і просуватися до нових рівнів якості та кількості.

"Захист та розвиток китайсько-російських зв'язків є стратегічним вибором для обох сторін", – підкреслив президент Китаю.

Серед ключових сфер для подальшого розвитку співпраці Сі виділив енергетику, сільське господарство, аерокосмічну галузь, цифрову економіку та екологічно чисті технології. Він вважає, що ці напрямки можуть стати основними двигунами зростання для двох країн.

Мішустін також акцентував увагу на важливості створення сприятливих умов для залучення взаємних інвестицій і підтримки спільних проектів. У підсумковому комюніке Росія і Китай погодилися зміцнювати співпрацю в різних сферах і відповідати на зовнішні виклики.

Росія продовжує підтримувати політику "єдиного Китаю" і виступати проти незалежності Тайваню. Варто зазначити, що в лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Сі Цзіньпін і Володимир Путін підписали угоду про "безмежне" партнерство, що призвело до значного зростання двосторонньої торгівлі і співпраці в енергетичному секторі.

Як вже писали "Коментарі", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем їхніх переговорів стане енергетична співпраця.