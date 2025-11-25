Си снова коварно обманул Путина: на Западе шокировали деталями

Китайские компании значительно подняли цены на сырье и товары для российского военно-промышленного комплекса, что вызывает недовольство среди российских чиновников, ожидавших более лояльного поведения со стороны Пекина. Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на исследования Института развивающихся экономик при Банке Финляндии (BOFIT).

Фото: из открытых источников

Согласно данным, с 2022 года средняя стоимость экспортируемых в Россию товаров из Китая выросла примерно на 87%. Повышение относится преимущественно к товарам двойного назначения, которые могут использоваться в производстве вооружений.

Исследование также показывает, что в 2024 году товарооборот между Китаем и Россией достиг 254 млрд. долларов, тогда как в 2021 году он составлял около 147 млрд. Однако такая рекордная цифра обусловлена не увеличением объемов поставок, а ростом цен. К примеру, стоимость импорта шариковых подшипников в денежном выражении выросла на 76%, тогда как физический объем поставки сократился на 13%.

BOFIT отмечает, что Китай не единственный, кто пользуется зависимостью России от внешних поставок. Турецкие компании также повысили цены на товары для РФ на 25–55%.

Неназванный высокопоставленный чиновник из западных экспертов по санкциям отметил, что повышение цен – это эффективный механизм влияния: "Если цена товара растет на 80%, реальное количество того, что они могут приобрести, сокращается почти вдвое".

