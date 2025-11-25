logo

BTC/USD

87111

ETH/USD

2888.3

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си снова коварно обманул Путина: на Западе шокировали деталями
commentss НОВОСТИ Все новости

Си снова коварно обманул Путина: на Западе шокировали деталями

С 2022 года цены на китайские товары для РФ под экспортным контролем, в частности, двойного назначения для производства вооружения, выросли в среднем на 87%.

25 ноября 2025, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Китайские компании значительно подняли цены на сырье и товары для российского военно-промышленного комплекса, что вызывает недовольство среди российских чиновников, ожидавших более лояльного поведения со стороны Пекина. Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на исследования Института развивающихся экономик при Банке Финляндии (BOFIT).

Си снова коварно обманул Путина: на Западе шокировали деталями

Фото: из открытых источников

Согласно данным, с 2022 года средняя стоимость экспортируемых в Россию товаров из Китая выросла примерно на 87%. Повышение относится преимущественно к товарам двойного назначения, которые могут использоваться в производстве вооружений.

Исследование также показывает, что в 2024 году товарооборот между Китаем и Россией достиг 254 млрд. долларов, тогда как в 2021 году он составлял около 147 млрд. Однако такая рекордная цифра обусловлена не увеличением объемов поставок, а ростом цен. К примеру, стоимость импорта шариковых подшипников в денежном выражении выросла на 76%, тогда как физический объем поставки сократился на 13%.

BOFIT отмечает, что Китай не единственный, кто пользуется зависимостью России от внешних поставок. Турецкие компании также повысили цены на товары для РФ на 25–55%.

Неназванный высокопоставленный чиновник из западных экспертов по санкциям отметил, что повышение цен – это эффективный механизм влияния: "Если цена товара растет на 80%, реальное количество того, что они могут приобрести, сокращается почти вдвое".

Как уже писали "Комментарии", в Женеве состоялись консультации между США, Украиной и европейскими партнерами по так называемому мирному плану Дональда Трампа. После встречи в Вашингтоне сообщили об изменениях в документе, однако детали обновленных пунктов остаются неизвестными. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 канала поделился оценкой итогов женевских переговоров. Он объяснил, почему новая конфигурация плана создает дипломатическую ловушку для Кремля и как это влияет на позиции Украины, США и России.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости