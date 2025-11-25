Сі знову підступно обдурив Путіна: на Заході шокували деталями

Китайські компанії значно підняли ціни на сировину та товари для російського військово-промислового комплексу, що викликає невдоволення серед російських чиновників, які очікували на більш лояльну поведінку з боку Пекіна. Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на дослідження Інституту економік, що розвиваються, при Банку Фінляндії (BOFIT).

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними, з 2022 року середня вартість товарів з Китаю, які експортуються до Росії, зросла приблизно на 87%. Підвищення стосується переважно товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися у виробництві озброєнь.

Дослідження також показує, що у 2024 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг 254 млрд доларів, тоді як у 2021 році він складав близько 147 млрд. Проте така рекордна цифра обумовлена не збільшенням обсягів постачання, а зростанням цін. Наприклад, вартість імпорту кулькових підшипників у грошовому вираженні зросла на 76%, тоді як фізичний обсяг постачання скоротився на 13%.

BOFIT зазначає, що Китай не єдиний, хто користується залежністю Росії від зовнішніх постачань. Турецькі компанії також підвищили ціни на свої товари для РФ на 25–55%.

Неназваний високопосадовець з-поміж західних експертів із санкцій зазначив, що підвищення цін – це ефективний механізм впливу: "Якщо ціна товару зростає на 80%, реальна кількість того, що вони можуть придбати, скорочується майже удвічі".

