«Си сорвался на Японию прямо при Трампе»: из-за чего в Пекине вспыхнул жесткий спор

Китайский лидер неожиданно атаковал премьера Японии на закрытом саммите с США - Вашингтон оказался не готов к жесткой реакции Пекина

25 мая 2026, 13:49
Автор:
Кравцев Сергей

Во время саммита в Пекине между лидером Китая Си Цзиньпин и президентом США Дональд Трамп неожиданно вспыхнул острый спор вокруг политики Японии. Как сообщает Financial Times, глава КНР резко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за курс на перевооружение страны и смягчение позиции по вопросам ядерной безопасности.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным издания, тема Японии вообще не входила в предварительную повестку переговоров, поэтому эмоциональная реакция Си стала полной неожиданностью для американской делегации. Источники FT утверждают, что именно этот эпизод оказался самым напряженным моментом встречи лидеров США и Китая.

В ответ Трамп попытался объяснить действия Токио растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Однако Пекин, судя по всему, увидел в новой оборонной политике Японии куда более серьезную проблему.

В последние годы Токио значительно пересматривает свои военные ограничения: Япония расширяет экспорт вооружений, увеличивает расходы на оборону и все жестче говорит об угрозах со стороны Китая. Особое раздражение Пекина вызвали заявления Такаичи о том, что возможное вторжение Китая на Тайвань может стать основанием для развертывания японских сил.

После этих слов отношения между двумя странами заметно ухудшились. Китай уже ввел ряд торговых и визовых ограничений против Японии, а тема Тайваня окончательно превратилась в один из главных источников напряжения в Азии.

В ежегодных оборонных докладах Токио Китай уже несколько лет называется "главным стратегическим вызовом", причем угрозу со стороны Пекина японские власти оценивают даже выше, чем опасность со стороны КНДР.

Кроме того, Япония выражает растущую тревогу из-за сближения Китая и России, особенно в военной сфере. В проекте оборонного доклада на 2026 год Токио отдельно указывает на усиление совместной активности Москвы и Пекина в регионе.

Источник: https://www.ft.com/content/70e922b3-c423-40f2-9c9d-1c64a38e026b?syn-25a6b1a6=1
