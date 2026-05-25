«Сі зірвався на Японію прямо при Трампі»: через що в Пекіні спалахнула жорстка суперечка

Під час саміту в Пекіні між лідером Китаю Сі Цзіньпін та президентом США Дональд Трамп несподівано спалахнула гостра суперечка навколо політики Японії. Як повідомляє Financial Times, глава КНР різко розкритикував прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за курс на переозброєння країни та пом'якшення позиції з питань ядерної безпеки.

За даними видання, тема Японії взагалі не входила до попереднього порядку денного переговорів, тому емоційна реакція Сі стала повною несподіванкою для американської делегації. Джерела FT стверджують, що саме цей епізод виявився найнапруженішим моментом зустрічі лідерів США та Китаю.

У відповідь Трамп спробував пояснити дії Токіо загрозою з боку Північної Кореї. Однак Пекін, судячи з усього, побачив у новій оборонній політиці Японії значно серйознішу проблему.

В останні роки Токіо значно переглядає свої військові обмеження: Японія розширює експорт озброєнь, збільшує витрати на оборону і дедалі жорсткіше говорить про загрози Китаю. Особливе роздратування Пекіна викликали заяви Такаїчі про те, що можливе вторгнення Китаю на Тайвань може стати підставою для розгортання японських сил.

Після цих слів відносини між двома країнами помітно погіршилися. Китай уже запровадив низку торгових та візових обмежень проти Японії, а тема Тайваню остаточно перетворилася на одне з головних джерел напруги в Азії.

У щорічних оборонних доповідях Токіо Китай вже кілька років називається "головним стратегічним викликом", причому загрозу з боку Пекіна японська влада оцінює навіть вище, ніж небезпека з боку КНДР.

Крім того, Японія виражає тривогу через зближення Китаю і Росії, особливо у військовій сфері. У проекті оборонної доповіді на 2026 рік Токіо окремо вказує на посилення спільної активності Москви та Пекіна у регіоні.

