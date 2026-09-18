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Си срочно исчез с саммита БРИКС: СМИ ошеломили инсайдом о проблемах лидера Китая

Си Цзиньпин не появился на торжественном ужине саммита БРИКС и вернулся в Пекин, что повлекло за собой волну предположений

18 сентября 2026, 11:30
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Клименко Елена

Неожиданное отсутствие лидера Китая Си Цзиньпина на торжественном ужине во время саммита БРИКС в Нью-Дели повлекло за собой волну обсуждений в медиа и социальных сетях. Китайский лидер принимал участие в основных мероприятиях саммита и провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако на вечернем приеме его уже не было.

Си срочно исчез с саммита БРИКС: СМИ ошеломили инсайдом о проблемах лидера Китая

Фото: из открытых источников

Как сообщают иностранные СМИ, вместо Си китайскую делегацию на ужине представлял министр иностранных дел Ван И. После завершения основной программы китайский лидер вернулся в Пекин. Именно эти обстоятельства послужили поводом для появления предположений о возможных проблемах с его самочувствием.

Дополнительное внимание привлек эпизод во время саммита, когда рядом с Си возникла суета среди помощников. По сообщениям медиа, Моди даже поинтересовался, все ли в порядке.  

После этого в социальных сетях стали распространяться более серьезные утверждения. Китайский оппозиционный активист Се Ваньцзюнь заявил, что Си якобы стало плохо и он мог нуждаться в медицинской помощи. Другие комментаторы также начали выдвигать версии по поводу возможного заболевания китайского лидера.  

Однако подтверждений этим заявлениям нет. Официальные представители Китая не сообщали о проблемах со здоровьем Си Цзиньпина, а независимые достоверные данные о каком-либо конкретном диагнозе не обнародованы.

Китайские государственные источники сообщили лишь, что Си вернулся в Пекин после участия в саммите. Поэтому утверждение об инсульте или других серьезных заболеваниях.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в Европейском Союзе пытаются найти выход из спора вокруг продления санкций против России. Ирландское председательство в Совете ЕС вместе с Европейской службой внешних дел предложили компромиссный вариант, который должен помочь преодолеть возражения Франции и избежать проблем с дальнейшим воздействием ограничений.



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