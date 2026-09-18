Сі терміново зник із саміту БРІКС: ЗМІ приголомшили інсайдом про проблеми лідера Китаю

Несподівана відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на урочистій вечері під час саміту БРІКС у Нью-Делі спричинила хвилю обговорень у медіа та соціальних мережах. Китайський лідер брав участь в основних заходах саміту та провів переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, однак на вечірньому прийомі його вже не було.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють іноземні ЗМІ, замість Сі китайську делегацію на вечері представляв міністр закордонних справ Ван Ї. Після завершення основної програми китайський лідер повернувся до Пекіна. Саме ці обставини стали приводом для появи припущень про можливі проблеми з його самопочуттям.

Додаткову увагу привернув епізод під час саміту, коли поруч із Сі виникла метушня серед помічників. За повідомленнями медіа, Моді навіть поцікавився, чи все гаразд.

Після цього у соціальних мережах почали поширюватися значно серйозніші твердження. Китайський опозиційний активіст Сє Ваньцзюнь заявив, що Сі нібито стало зле і він міг потребувати медичної допомоги. Інші коментатори також почали висувати версії щодо можливого захворювання китайського лідера.

Однак підтверджень цим заявам немає. Офіційні представники Китаю не повідомляли про проблеми зі здоров'ям Сі Цзіньпіна, а незалежних достовірних даних про будь-який конкретний діагноз не оприлюднено.

Китайські державні джерела повідомили лише, що Сі повернувся до Пекіна після участі у саміті. Тому твердження про інсульт чи інші серйозні захворювання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Європейському Союзі намагаються знайти вихід із суперечки навколо продовження санкцій проти Росії. Ірландське головування в Раді ЄС разом із Європейською службою зовнішніх справ запропонували компромісний варіант, який має допомогти подолати заперечення Франції та уникнути проблем із подальшою дією обмежень.