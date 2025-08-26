logo

BTC/USD

110069

ETH/USD

4416.68

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си явно не настроен на мир с США: какое оружие на параде напугает Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

Си явно не настроен на мир с США: какое оружие на параде напугает Китай

По информации Bloomberg, Китай на параде покажет новейшие ракеты, способные поразить США

26 августа 2025, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай активно готовится продемонстрировать на параде 3 сентября свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, чтобы показать свою военную мощь. Это тонкий намек США, что его есть чем поразить Пекину, даже учитывая расстояние между странами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Си явно не настроен на мир с США: какое оружие на параде напугает Китай

Баллистические ракеты КНР. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на аналитиков Open Nuclear Network в Вене, специализирующихся на разведке из открытых источников, СМИ отмечает, что на снимках, сделанных 9 августа со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты.

Как обратил внимание сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Тяньжань Сюй, новое оружие Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".

Среди оружия, видимого на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, по-видимому, находятся ударные и разведывательные беспилотники, сказал Сюй. К ним относятся беспилотники, предназначенные для взаимодействия с пилотируемыми истребителями.

Хотя китайские власти накрыли ракеты в районе размещения, на спутниковых снимках, вероятно, также можно увидеть несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, сказал Сюй.

Ракета является мобильной, то есть её можно перевозить в готовом к запуску виде на специализированном грузовике, может нести несколько боеголовок и имеет дальность около 15 000 километров (9320 миль), что делает её способной наносить удары по территории США. Впервые она была представлена на военном параде в 2019 году, добавили в CSIS.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си рассказал о своих планах с Путиным: к чему нужно готовиться миру.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-26/satellite-images-show-latest-chinese-weapons-ahead-of-military-parade
Теги:

Новости

Все новости