Си явно не настроен на мир с США: какое оружие на параде напугает Китай

Китай активно готовится продемонстрировать на параде 3 сентября свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, чтобы показать свою военную мощь. Это тонкий намек США, что его есть чем поразить Пекину, даже учитывая расстояние между странами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Баллистические ракеты КНР. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на аналитиков Open Nuclear Network в Вене, специализирующихся на разведке из открытых источников, СМИ отмечает, что на снимках, сделанных 9 августа со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты.

Как обратил внимание сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Тяньжань Сюй, новое оружие Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".

Среди оружия, видимого на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, по-видимому, находятся ударные и разведывательные беспилотники, сказал Сюй. К ним относятся беспилотники, предназначенные для взаимодействия с пилотируемыми истребителями.

Хотя китайские власти накрыли ракеты в районе размещения, на спутниковых снимках, вероятно, также можно увидеть несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, сказал Сюй.

Ракета является мобильной, то есть её можно перевозить в готовом к запуску виде на специализированном грузовике, может нести несколько боеголовок и имеет дальность около 15 000 километров (9320 миль), что делает её способной наносить удары по территории США. Впервые она была представлена на военном параде в 2019 году, добавили в CSIS.

