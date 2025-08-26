Си рассказал о своих планах с Путиным: к чему нужно готовиться миру

Пекин и Москва должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития с целью построить более "справедливый" международный порядок. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Вячеслав Володин прибыл в Китай перед визитом Путина в Китай в эти выходные, где он встретится с десятками мировых лидеров стран "Глобального юга", включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, на форуме по безопасности.

Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга", сказал Си Володину.

В материале говорится, что Путин также станет главным иностранным гостем на военном параде в Пекине, посвященном капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. Парад станет масштабной демонстрацией модернизированных вооруженных сил Китая.

Китайские власти развернули кампанию, напоминая, что Китай и бывший Советский Союз сыграли ключевую роль как в азиатском, так и в европейском театрах военных действий во время Второй мировой войны.

Отметим, президент США Дональд Трамп также анонсировал свой визит в Китай и встречу с главой КНР Си Цзиньпином для продолжения переговоров по новому торговому соглашению.

Глава Белого дома заявил, что США и Китай – две крупнейшие экономики мира — "будут иметь прекрасные отношения". В то же время, Трамп предостерег, что при желании мог бы "уничтожить Китай", используя "невероятные козыри", которыми располагает.

"У нас значительно большие и лучшие козыри, чем у них. Они имеют определенные козыри. У нас есть невероятные козыри. Но я не хочу их использовать. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай", — сказал президент в Овальном кабинете.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай таки определился: готов ли отправить миротворцев в Украину.



