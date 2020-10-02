Смертельный пожар на курорте Китая: заживо сгорели 13 человек

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Елена Волкова
В китайской провинции Шаньси вчера произошла трагедия. В туристической зоне случился пожар, который унес жизни 13 человек.
По информации местного СМИ Xinhua, огонь вспыхнул в турзоне Тайтайшань в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. В результате заживо сгорели 13 человек, а еще 15 попали в больницу с ожогами и отравлением. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют причины смертельного пожара.
Напомним, в юго-западном китайском муниципалитете Чунцин 16 человек погибли в угольной шахте по причине взрыва. Авария произошла на угольной шахте Сунцзао, принадлежащей местной энергетической компании, в районе Цзыцзян. 17 человек оказались в смертельной ловушке. В шахте произошел пожар, в результате чего уровень угарного газа превысил предел безопасности. 16 человек были найдены мертвыми, в то время как еще один шахтер выжил и находится на лечении в больнице.
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