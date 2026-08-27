Смертная казнь за коррупцию: губернатор в Китае попал под следствие, ему грозит высшая мера

Губернатор китайской провинции Цзянси Е Цзяньчунь попал под антикоррупционное расследование. 27 августа Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет сообщили, что чиновник подозревается в "серьёзных нарушениях дисциплины и закона".

Тюремная ограда с колючей проволокой. Фото: kesie91 / Pixabay

Е Цзяньчунь возглавляет правительство Цзянси с 2022 года. До перехода в провинцию он много лет работал в системе Министерства водных ресурсов Китая и в 2017 году стал заместителем министра.

Что грозит чиновнику

Пока расследование только началось. Е Цзяньчуню не вынесен судом обвинительный приговор, поэтому утверждать, что ему грозит смертная казнь, нельзя. Дальнейшее наказание будет зависеть от результатов расследования и возможного судебного процесса.

При этом Китай действительно применяет высшую меру за особо тяжёлые коррупционные преступления. В июле 2026 года бывшего руководителя одного из подразделений Нанкинской зоны экономического развития Ян Юйлиня приговорили к смертной казни. Суд установил, что за несколько десятилетий он получил взятки на сумму более 2,21 млрд юаней (около 325 млн долларов). Кроме взяточничества, его признали виновным в растрате, незаконном использовании государственных средств, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Обратите внимание: расследование в отношении Е Цзяньчуня само по себе не означает, что он виновен в коррупции или обязательно получит высшую меру. На данный момент официально подтверждено только начало дисциплинарной проверки и надзорного расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в Японии привели в исполнение смертный приговор: в стране возобновляют казни после долгой паузы.