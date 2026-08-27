Смертна кара за корупцію: губернатор у Китаї потрапив під слідство, йому загрожує найвища міра

Губернатор китайської провінції Цзянсі Є Цзяньчунь потрапив під антикорупційне розслідування. 27 серпня Центральна комісія КПК з перевірки дисципліни та Державний наглядовий комітет повідомили, що чиновник підозрюється у "серйозних порушеннях дисципліни та закону".

Тюремна огорожа з колючим дротом. Фото: kesie91 / Pixabay

Цзяньчунь очолює уряд Цзянсі з 2022 року. До переходу в провінцію він багато років працював у системі Міністерства водних ресурсів Китаю та у 2017 році став заступником міністра.

Що загрожує чиновнику

Поки що розслідування тільки почалося. Є Цзяньчуню не винесено судом обвинувальний вирок, тож стверджувати, що йому загрожує смертна кара, не можна. Подальше покарання залежатиме від результатів розслідування та можливого судового процесу.

При цьому Китай дійсно застосовує найвищу міру за особливо тяжкі корупційні злочини. У липні 2026 року колишнього керівника одного з підрозділів Нанкінської зони економічного розвитку Ян Юйліня засудили до страти. Суд встановив, що за кілька десятиліть він отримав хабарі на суму понад 2,21 млрд юанів (близько 325 млн доларів). Крім хабарництва, його визнали винним у розтраті, незаконному використанні державних коштів, зловживанні повноваженнями та відмиванні грошей.

Зверніть увагу: розслідування щодо Є Цзяньчуня саме по собі не означає, що він винен у корупції або обов'язково отримає найвищу міру. На даний момент офіційно підтверджено лише початок дисциплінарної перевірки та наглядового розслідування.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що в Японії виконано смертний вирок: у країні відновлюють страти після довгої паузи.