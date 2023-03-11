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СМИ узнали, что в обход санкций Китай передал России

Журналисты CNN утверждают, что в 2022 году Китай передавал РФ запчасти для военных вертолетов в обход санкций

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится в санкционном списке США за причастность к войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

СМИ узнали, что в обход санкций Китай передал России

Китай и Россия

Журналисты детально проанализировали таможенные документы. В итоге, таможенные документы, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют, что в течение прошлого года пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую в США наложили санкции за причастность к войне против Украины.


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Сообщается, что большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е. Три поставки также были отмечены, как детали российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

Напомним, в Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/03/09/china/china-russia-military-defense-ties-ukraine-war-intl-hnk/index.html
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