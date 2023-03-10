Китай может изменить планы относительно Тайваня из-за войны в Украине, – директор ЦРУ

Полномасштабная война России в Украине могла повлиять на планы Китая относительно захват Тайваня. На первый взгляд может показаться, что КНР заняла нейтральную позицию по происходящему в Украину, но на самом деле это не совсем так. Потому что "никто не наблюдал более внимательно" за происходящим в Украине, чем лидер Китая Си Цзиньпин. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "CNN".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал за опытом Владимира Путина в Украине более внимательно, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в определенной степени протрезвел, насколько Запад смог сохранить солидарность и взять на себя некоторые краткосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", — отметил Бернс.

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Он добавил, все это глава КНР должен принять, прежде, чем принимая те или решения в дальнейшем. Руководство Китая понимает, что так или иначе, но нужно взаимодействовать с мировой экономикой, чтобы не потерять рынки, особенно после тех проблем, которые пришлось пережить из-за пандемии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — КНР резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



