СМИ узнали, как Китай может ответить США в торговой войне

Торговая война между США и Китаем может привести к упадку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Данный сценарий может быть запущен в действие в случае введения дополнительных 50%-ных пошлин на все товары из Китая. Об этом пишет Sky News.

Китай. Фото: из открытых источников

Автор публикации отмечает, если угрозы Трампа станут реальностью, то все китайские товары будут облагаться пошлинами в размере более 100 %, а некоторые — до 120 %, что делает любую торговлю практически невозможной.

Пока что Китай стал единственной страной на планете, которая решила занять такую жесткую позицию. Другие же страны публично идут на уступки и готовы рассматривать компромиссные варианты на переговорах.

Рассматриваются несколько очевидных шагов, которые Китай почти наверняка предпримет. Одним из примеров является контроль за экспортом редкоземельных минералов. Китай установил контроль над огромной частью мировых поставок, но США, скорее всего, со временем найдут обходные пути.

Еще одним вариантом является повышение пошлин на американскую продукцию, имеющую большое влияние, например, на сельскохозяйственные товары, но это может зайти слишком далеко.

Потенциально более действенные варианты имеют существенные недостатки для Пекина. Например, он может нацелиться на такие известные американские компании, как Apple и Tesla, но это не идеальный вариант в то время, когда Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций. Возможна также некоторая девальвация валюты, но это также приведет к негативным последствиям.

Отмечается, что другие варианты носят более политический характер и связаны с риском эскалации за пределами экономической арены.

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