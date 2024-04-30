СМИ узнали, зачем на самом деле Си Цзиньпин едет в Европу

Визит главы КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию должен показать, что Пекин может предложить Европейскому Союзу гораздо больше, чем предлагают Соединенные Штаты Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что пятидневная поездка китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию начнется 5 мая.

"Bloomberg" отмечает, несмотря на многочисленные проверки промышленной политики Пекина со стороны Евросоюза и предупреждения Вашингтона, эти страны стремятся получить китайские инвестиции.

По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свои личные связи с Си и привлечь инвестиции в сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Также он должен призвать лидера КНР повлиять на Путина в вопросе завершения войны в Украине.

"Макрон предлагает Си возможность провести переговоры с ведущим государством ЕС, которое доказало свою готовность проложить более независимый путь. Эта поездка является попыткой привлечь к себе те части Европы, которые, по мнению Си, могут быть более благосклонными к его позиции", — считает доцент политологии в Национальном университете Сингапура Чонг Джа Ян.

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником Макрона выразил надежду, что Париж сможет подтолкнуть Евросоюз к прагматичной политике в отношении КНР.

Интересно, что визит в Сербию придется на неделю 25-й годовщины бомбардировки посольства Китая в сербской столице, а Венгрия является одной из стран, которые выступали против плана ЕС внести некоторые китайские фирмы в "черный список" за поставки технологий, используемых в российском вооружении.

"Си посещает страны, где легче продать неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности. Заручившись поддержкой дружественных стран, Пекин сможет дать понять, что Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель", — говорит директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдиньш Уна Александра Берзина-Черенкова.

Читайте также на портале "Комментарии" — в чем Запад и Россия пытаются убедить Китай: устраивает ли Пекин война в Украине.



