СМИ узнали, зачем на самом деле Си Цзиньпин едет в Европу

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Кравцев Сергей
Визит главы КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию должен показать, что Пекин может предложить Европейскому Союзу гораздо больше, чем предлагают Соединенные Штаты Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что пятидневная поездка китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию начнется 5 мая.
"Bloomberg" отмечает, несмотря на многочисленные проверки промышленной политики Пекина со стороны Евросоюза и предупреждения Вашингтона, эти страны стремятся получить китайские инвестиции.
По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свои личные связи с Си и привлечь инвестиции в сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Также он должен призвать лидера КНР повлиять на Путина в вопросе завершения войны в Украине.
Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником Макрона выразил надежду, что Париж сможет подтолкнуть Евросоюз к прагматичной политике в отношении КНР.
Интересно, что визит в Сербию придется на неделю 25-й годовщины бомбардировки посольства Китая в сербской столице, а Венгрия является одной из стран, которые выступали против плана ЕС внести некоторые китайские фирмы в "черный список" за поставки технологий, используемых в российском вооружении.
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