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СМИ узнали, зачем на самом деле Си Цзиньпин едет в Европу

По информации Bloomberg, Си Цзиньпин собирается поссорить Европу и США

сегодня, 09:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Визит главы КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию должен показать, что Пекин может предложить Европейскому Союзу гораздо больше, чем предлагают Соединенные Штаты Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

СМИ узнали, зачем на самом деле Си Цзиньпин едет в Европу

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что пятидневная поездка китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию начнется 5 мая.

"Bloomberg" отмечает, несмотря на многочисленные проверки промышленной политики Пекина со стороны Евросоюза и предупреждения Вашингтона, эти страны стремятся получить китайские инвестиции.

По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свои личные связи с Си и привлечь инвестиции в сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Также он должен призвать лидера КНР повлиять на Путина в вопросе завершения войны в Украине.

"Макрон предлагает Си возможность провести переговоры с ведущим государством ЕС, которое доказало свою готовность проложить более независимый путь. Эта поездка является попыткой привлечь к себе те части Европы, которые, по мнению Си, могут быть более благосклонными к его позиции", — считает доцент политологии в Национальном университете Сингапура Чонг Джа Ян.

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником Макрона выразил надежду, что Париж сможет подтолкнуть Евросоюз к прагматичной политике в отношении КНР.

Интересно, что визит в Сербию придется на неделю 25-й годовщины бомбардировки посольства Китая в сербской столице, а Венгрия является одной из стран, которые выступали против плана ЕС внести некоторые китайские фирмы в "черный список" за поставки технологий, используемых в российском вооружении.

"Си посещает страны, где легче продать неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности. Заручившись поддержкой дружественных стран, Пекин сможет дать понять, что Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель", — говорит директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдиньш Уна Александра Берзина-Черенкова.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-29/china-president-xi-to-visit-france-serbia-hungary-in-eu-charm-offensive
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