В чем Запад и Россия пытаются убедить Китай: устраивает ли Пекин война в Украине

В апреле в Китай зачастили высокопоставленные представители разных стран. Там побывал с очередным "паломничеством" глава МИД РФ Сергей Лавров. Затем там побывал канцлер Германии Олаф Шольц. На этой неделе с визитом в КНР собирается госсекретарь США Энтони Блинкен. О чем говорит и к чему может привести активизация китайского направления в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Печалит то, что принцип "ничего об Украине без Украины" не соблюден

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает следующим образом:

"Кто-то должен быть инициативным в миротворчестве, подумали в КНР и начали активно встречаться на тему путей урегулирования украинско-российской войны (в варианте китайцев – конфликта). Если вы наблюдали за встречей руководителей внешнеполитических ведомств Ван И и Лаврова, то должны были заметить, что последний вел себя слишком раскованно. И получил аудиенцию даже у Си Цзиньпина. На языке дипломатов это означает, что через главу своего МИД переназначивший себя президентом РФ Владимир Путин передал чрезвычайно важную информацию, которую мог получить исключительно руководитель Китайской Народной Республики", – считает эксперт.

По ее мнению, отлично, что между встречами россиян и американцев включился канцлер ФРГ Олаф Шольц – с европейским видением мирного урегулирования и предложениями по расширению экономического сотрудничества и торговли.

"Почему это хорошо? Ну, вы бы посмотрели на лицо Ван И во время встречи с Лавровым… Даже китайский опытный дипломат, прошедший нелегкий путь конкурентной борьбы за должность, не смог удержать эмоции от наглости российского посланника. Ну, а на долю Шольца выпала миссия всё это немного нивелировать", –– предполагает Светлана Кушнир.

Она акцентирует, что Энтони Блинкен при грядущих переговорах с Си Цзиньпинем имеет усиленную позицию в виде принятых США пакетов военно-финансовой поддержки Украине, Израилю и (что особо зацепило Пекин) – Тайваню.

"После усиления Сил обороны Украины, в том числе, вероятно, дальнобойными ракетами ATACMS, позиция россиян (которые, похоже, снова уверяли КНР, что будет "Киев за три дня", вы только не бросайте нас) явно не будет такой самоуверенной, как это пытался сторговать Китаю Лавров. И, конечно, Блинкен будет говорить с китайским руководством о Тайване, – отмечает эксперт. – В ракурсе того, что любая эскалация со стороны Китая может иметь серьезные последствия. Мол, поглядите на Россию. А ведь может быть куда хуже…".

Было бы идеально, продолжает Светлана Кушнир, если бы Блинкен дожал КНР – и та в каком-то виде приняла участие в Конференции мира, которую в середине июня созывают в Швейцарии. Тогда, поясняет она, баланс сил относительно мирного плана Зеленского, псевдомирного плана Китая и аналогичного от Турции придется пересматривать, лишнее выносить за скобки – и находить компромисс.

"В ситуации с "паломничеством в Китай" представителей разных стран печалит то, – призналась эксперт, – что принцип "ничего об Украине без Украины" не соблюден. Но таковы реалии геополитической игры на данный момент. Всё динамично, но одно постоянно – мы верим в победу Украины и приближаем ее, как можем".

Китай может прислушаться к западной политике

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поясняет:

"Китай с экономикой под 18 трлн долларов, будучи и ключевым элементом в системе безопасности региона, и одновременно – тоталитарной силой (которая может либо укрепить свои позиции в "оси зла" вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей – либо стать элементом, который эту самую "ось" разрушит вместе с Западом) – имеет сейчас ключевую роль. И тут у китайского руководства балансирующее положение. С одной стороны – есть амбиции вернуть Тайвань "в родную гавань", проводить экспансию, стать страной №1 в мире. С другой – есть понимание серьезных сложностей, завязанных на экономических и стратегических просчетах, сделанных ранее. В такой ситуации конфликт стоимостью 5-7 трлн долларов точно не входит в планы даже тех, кто сейчас советует Си и всему коммунистическому руководству начинать бучу вокруг Тайваня в таком непростом положении".

По словам эксперта, КНР понимает свою уязвимость перед США и Европой, потому что завязаны деньги на рынки сбыта, а также в контексте оттока капиталов, падения цен на недвижимость и так далее. Потому хочет выторговать какие-то заверения, что американцы и европейцы не будут играть против китайцев в экономике. А Китай в ответ не станет играть в военном смысле на стороне РФ, а также не нападет на Тайвань.

С точки зрения российско-украинской войны, продолжает Ярослав Романчук, Китай сейчас всё устраивает. РФ ослабевает с каждым месяцем, а КНР зарабатывает, покупая у россиян дешевые ресурсы, подсаживать их на китайские товары и технологии, проводя мягкую экспансию и на рынок, и часть территорий.

"Ну, а паломничество американцев, европейцев и россиян в Китай (с представлением своих точек зрения и предложением определенных "плюшек") участилось, потому что они понимают: от того, чью сторону в итоге примет КНР, будет зависеть развитие события в мире в ближайшие годы. Думаю, в итоге в Пекине возьмет логика не тупой имперской агрессии, как случилось с Кремлем (Китай мыслит иными измерениями), а прагматизм. И, если американцы и европейцы не будут открыто действовать против Китая, он может прислушиваться именно к западной политике", – прогнозирует эксперт.

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