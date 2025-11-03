logo

США и КНР впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины: детали

Bloomberg пишет о том, что в Китае называют встречу Трампа и Си "исторической"

3 ноября 2025, 12:56
Автор:
Кравцев Сергей

Саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых знаковых за последнее время, учитывая то, что два лидера не встречались с 2019 года. Он впервые открыл возможность для реального привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине. Как предает портал "Комментарии", об этом в интервью "Bloomberg" заявил советник китайского правительства Дэвид Даокуи Ли.

США и КНР впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины: детали

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Советник отметил, эта Bloomberg, ведь Соединенные Штаты фактически признали Китай равноправным партнером в переговорах. Он отметил, что одной из ключевых тем будущих "серьезных переговоров" станет именно ситуация в Украине.

"Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является важнейшей — действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", — сказал Ли.

После переговоров Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин пришли к общей позиции "работать вместе, чтобы решить конфликт между Россией и Украиной". Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст вокруг войны.

Встреча также завершилась объявлением однолетнего торгового перемирия и договоренностями по пошлинам и контролю экспорта критически важных минералов. Впрочем, по оценкам аналитиков, главная интрига — возможное привлечение Китая к урегулированию вопросов безопасности, в частности по Украине.

В Пекине, по словам Ли, после саммита наблюдается "заметный энтузиазм", а публикация главы администрации Си Цзиньпина Цай Ци, где говорится о "проактивном управлении международным пространством", свидетельствует о росте уверенности Китая в собственной глобальной роли.

В то же время США сигнализируют о стремлении уменьшить зависимость от Китая в стратегических областях и продолжают объединять союзников на фоне войны России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем для Украины закончилась встреча Трампа и Си: как Киеву выстраивать отношения с Пекином.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-03/beijing-adviser-says-us-talks-cement-china-as-equal-partner?srnd=homepage-europe
