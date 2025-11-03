США та КНР вперше узгодили спільні дії щодо війни РФ проти України: деталі

Саміт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом став одним із найзнакових за останній час, враховуючи те, що два лідери не зустрічалися з 2019 року. Він вперше відкрив можливість реального залучення Пекіна до врегулювання війни в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Bloomberg" заявив радник китайського уряду Девід Даокуї Лі.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Радник зазначив, що ця Bloomberg, адже Сполучені Штати фактично визнали Китай рівноправним партнером у переговорах. Він зазначив, що однією із ключових тем майбутніх "серйозних переговорів" стане саме ситуація в Україні.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, є найважливішою – справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", — сказав Лі.

Після переговорів Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін дійшли спільної позиції "працювати разом, щоб вирішити конфлікт між Росією та Україною". Хоча деталі домовленостей поки що невідомі, експерти вважають, що участь Китаю може суттєво вплинути на дипломатичний контекст навколо війни.

Зустріч також завершилася оголошенням однорічного торговельного перемир'я та домовленостями щодо мита та контролю експорту критично важливих мінералів. Втім, за оцінками аналітиків, головна інтрига – можливе залучення Китаю до врегулювання питань безпеки, зокрема щодо України.

У Пекіні, за словами Лі, після саміту спостерігається "помітний ентузіазм", а публікація глави адміністрації Сі Цзіньпіна Цай Ці, де йдеться про "проактивне управління міжнародним простором", свідчить про зростання впевненості Китаю у власній глобальній ролі.

Водночас США сигналізують про прагнення зменшити залежність від Китаю у стратегічних галузях та продовжують об'єднувати союзників на тлі війни Росії проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чим для України закінчилася зустріч Трампа та Сі: як Києву вибудовувати стосунки з Пекіном.