Соединенные Штаты Америки официально обвинили Пекин в проведении секретного ядерного испытания летом 2020 года. Как сообщает Reuters, заявление прозвучало на конференции по разоружению в Женеве на фоне глобальных изменений в системе ядерной безопасности.

США обвинили Китай в тайном ядерном испытании: Пекин подозревают в маскировке взрыва

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно утверждает, что 22 июня 2020 года китайские военные произвели ядерный взрыв мощностью в сотни тонн. По данным Вашингтона, Пекин пытался скрыть факт испытания от международного контроля, применив "специальные методы, чтобы снизить эффективность сейсмического мониторинга".

Китайская сторона категорически отвергла эти обвинения. Представитель Пекина заявил, что США "раздувают миф о китайской ядерной угрозе" и пытаются переложить на Китай ответственность за новую гонку вооружений.

Вашингтон отмечает, что Китай стремительно наращивает свой потенциал и к 2030 году может иметь более тысячи боеголовок. Обнародование информации о секретных тестах совпало с завершением действия договора СНВ-3 (5 февраля), который ограничивал арсеналы США и России.

Президент США Дональд Трамп уже призвал к разработке нового механизма контроля:

"России и Соединенным Штатам следует заключить "новое соглашение" вместо Договора о сокращении наступательных вооружений".

Американская сторона настаивает, что любое будущее соглашение должно быть трехсторонним и обязательно включать Китай, однако Пекин отказывается от участия в таких переговорах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп отметил свою роль в предотвращении глобальных конфликтов, вспомнив наиболее горячие точки планеты, где, по его словам, удалось избежать ядерной эскалации. "Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной", — резюмировал он в своем обращении.