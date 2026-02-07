Сполучені Штати Америки офіційно звинуватили Пекін у проведенні таємного ядерного випробування влітку 2020 року. Як повідомляє Reuters, заява пролунала під час конференції з роззброєння в Женеві на тлі глобальних змін у системі ядерної безпеки.

США звинуватили Китай у таємному ядерному випробуванні: Пекін підозрюють у маскуванні вибуху

Заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями Томас ДіНанно стверджує, що 22 червня 2020 року китайські військові здійснили ядерний вибух потужністю в "сотні тонн". За даними Вашингтона, Пекін намагався приховати факт випробування від міжнародного контролю, застосувавши "спеціальні методи, щоб знизити ефективність сейсмічного моніторингу".

Китайська сторона категорично відкинула ці звинувачення. Представник Пекіна заявив, що США "роздмухують міф про китайську ядерну загрозу" та намагаються перекласти на Китай відповідальність за нову гонку озброєнь.

Вашингтон наголошує, що Китай стрімко нарощує свій потенціал і до 2030 року може мати понад тисячу боєголовок. Оприлюднення інформації про таємні тести збіглося із завершенням дії договору СНО-3 (5 лютого), який обмежував арсенали США та Росії.

Президент США Дональд Трамп вже закликав до розробки нового механізму контролю:

"Росії та Сполученим Штатам варто укласти "нову угоду" замість Договору про скорочення наступальних озброєнь".

Американська сторона наполягає, що будь-яка майбутня угода повинна бути тристоронньою і обов'язково включати Китай, проте Пекін наразі відмовляється від участі в таких переговорах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп наголосив на своїй ролі у запобіганні глобальним конфліктам, згадавши найбільш гарячі точки планети, де, за його словами, вдалося уникнути ядерної ескалації. "Я запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, Росією та Україною", — резюмував він у своєму зверненні.