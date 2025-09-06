Стал известен план Си: почему это плохая новость для Украины

На этой неделе Пекин продемонстрировал военную и дипломатическую мощь, что свидетельствует о лидере с глобальными амбициями. В центре этих событий стоит Си Цзиньпин, который все больше предстает как император нового Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор международных отношений Sky News Доминик Вагорн.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Си Цзиньпин предстает как растущий император Китая, стремящийся изменить мир по своему образу", — отмечает автор.

По его мнению, Си считает, что Китаю суждено вернуться на свое законное место в центре мира. Он считает, что приближается новый мировой порядок, в котором будет доминировать Китай, и ему способствует готовность администрации Трампа ликвидировать нынешний Pax Americana и беспорядок Запада в отношении Украины.

Обозреватель отмечает, политика Си внутри страны отмечается жестокими репрессиями: Синьцзян — квазигеноцидные репрессии; Тибет — культурный холокост; Гонконг — подавление прав человека.

"Си безжалостно подавил инакомыслие дома с помощью квазигеноцидных репрессий в Синьцзяне, культурного холокоста в Тибете и жестокого подавления прав человека в Гонконге", — говорится в материале.

Следующим объектом внимания Пекина является Тайвань, на который претендует Китай в рамках проекта "Единый Китай". Это формирует прямую линию разлома между Китаем и западными демократиями.

На этой неделе Пекин собрал "толпу автократов", что укрепляет позиции авторитарных режимов и создает опасный вызов для демократий.

"Диктаторы, радуйтесь. Демократы, будьте осторожны", — предупреждает автор.

