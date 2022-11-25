Стали известны подробности тайных переговоров о поставках самолетов для Украины между США и Китаем

В начале полномасштабного вторжения Польша планировала передать Украине самолеты МиГ-29, одобренные США. На следующий день американцы изменили свое мнение и запретили поставки истребителей в Украину. Портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Spectator сообщает, что это было решение Китая.

Переговоры между США и Китаем. Фото: из открытых источников

По мнению китайских генералов, отправка МиГ-29 в Украину могла привести к эскалации военных действий, поэтому они обратились в США, чтобы предотвратить это. США согласились остановить поставки истребителей из Польши в Украину, а получили предложение от Китая.

Китайские генералы пообещали Байдену остановить ядерную угрозу Путину. Китай направил свои усилия на российских генералов, с которыми имел хорошие связи. С их помощью они убеждали политическое руководство России не применять ядерное оружие или саботировать исполнение приказа.

Издание S pectator со ссылкой на свои источники сообщает, что Китай и США имеют непубличные контакты. Во время неофициальных встреч оба государства и НАТО рассматривают войну в Украине. В настоящее время между сторонами есть договоренность, что Украина не получает от Запада стратегического оружия, а Китай продолжает оказывать давление на Россию, чтобы исключить использование ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Запада заканчивается оружие для Украины. Союзники ищут новые возможности для приобретения оружия и усиливают свои производственные мощности.

Также "Комментарии" писали о том, что может остановить войну в Украине. Американский полковник считает, что таким фактором может быть случайный инцидент, общеизвестный как "черный лебедь".

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