Китай, который не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии в эти выходные, активно продвигает свой так называемый "мирный план" среди мировых правительств накануне этой встречи. Об этом сообщило агентство Reuters после общения с 10 неназванными дипломатами.

Китай

По словам дипломатов, Китай активизировал свои информационно-пропагандистские усилия, проводя встречи с иностранными чиновниками, телефонные звонки и отправляя сообщения через китайскую платформу WeChat. Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также встречался с представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Китай, объясняя свое отсутствие на Саммите мира, пытается привлечь развивающиеся страны к поддержке "мирного плана" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце. По словам дипломатов, Китай не критиковал саммит в Швейцарии и не призвал страны воздержаться от участия, однако один из дипломатов сообщил, что Китай заявил некоторым странам, что Саммит мира может продолжить войну. По словам двух дипломатов, Китай утверждал западным странам, что многие развивающиеся страны разделяют его взгляды на Саммит мира.

Китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в должное время", признаваемой как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай мог бы организовать подобную конференцию, а кремлевский диктатор Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану, заявив, что Пекин полностью понимает, что за ним стоит.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо серьезно рассматривают его. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что Китай искренне надеется, что мирная конференция в Швейцарии не превратится в платформу для создания блочного противостояния. Она подчеркнула, что неучастие Китая не означает отказ от поддержки мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай хочет организовать свой саммит мира.



