Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик.

Китай продвигает собственный план завершения войны в Украине. Фото из открытых источников

"Несмотря на ожидания, Китай пока не объявил о проведении конференции, которая стала альтернативой саммиту мира в Швейцарии. Пекин не сделал этого, поскольку не хочет подыгрывать России, неофициально стремящейся к переговорам. Поэтому никакой альтернативной конференции не будет. Однако это не означает, что после саммита в Швейцарии не будет объявлено еще об одной мирной конференции с проактивной ролью Китая в ней. На конференции тема войны в Украине не будет ключевой, а разговоры на ней будут вестись вокруг вопросов глобальной безопасности в мире. В частности, это вопросы нераспространения ядерного оружия, снижения напряжения в Тихом океане, корейского урегулирования, локальных войн, искусственного интеллекта и т.д. Тема Украины станет лишь небольшим элементом такой конференции. В апреле Китай уже анонсировал, что желательно провести соответствующий глобальный саммит безопасности", – сказал Виталий Кулик.

По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

