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Стало известно, как Китай «прикармливает» страны ЕС, и что он от них требует взамен

Китай и дальше будет поддерживать Россию в ее войне с Украиной и не прислушивается к требованиям США прекратить это сотрудничество, считает политический эксперт Виталий Портников. Более того, КНР в интересах РФ начал работать со странами ЕС

сегодня, 18:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Лидер Китая Си Цзиньпин не намерен прислушиваться к советам США и прекращать поддержку России в ее агрессивной войне против Украины. Более того, считает Портников, на примере войны в Украине он будет показывать другим, что происходит с теми странами, которые игнорируют желания РФ. Якобы такие страны вынуждены жить под постоянными обстрелами и не имеют будущего.

Стало известно, как Китай «прикармливает» страны ЕС, и что он от них требует взамен

Си Цзиньпин

При этом известно, что Си намерен в мае посетить Венгрию и Сербию, которые имеют неплохие отношения со страно-агрессором Россией. И эти страны, полагает Портников, могут стать площадкой для китайских инвестиций. По его мнению, глава Пекина будет говорить европейцам, что если они хотят получить китайские инвестиции и получить возможность победить на выборах, нужно налаживать хорошие отношения с Россией. В таких условиях Китай будет инвестором, а Россия будет предоставлять дешевые энергоносители.

Как считает Портников, Китай будет делать все для того, чтобы расколоть Европейский Союз и внести разлад в ряды тех стран, которые хотели бы стать его членами. По его мнению, речь идет о сигнале от Китая бывшим советским республикам.

"Если вы хотите иметь стабильную экономику и вместе с этим не выполнять условия Запада по демократизации, к вашим услугам китайские инвесторы. Но если вам нужны китайские инвесторы, то одно условие – хорошие отношения с Россией, согласование с так называемыми интеграционными моделями, которые предлагает Кремль. Тогда вы можете сохранить власть и вас будут кормить российские и китайские хозяева",
– заявил Портников.

При этом эксперт убежден, что эти сигналы, к сожалению, работают. Ведь Китай готов к тому же выступить для бывших советских республик и гарантом их ограниченного суверенитета.

Кроме того, Портников добавил, что Китай будет делать все для того, чтобы его влияние в ЕС усилилось и абсолютно не будет прислушиваться к советам США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями, если он и дальше будет поддерживать РФ в войне с Украиной.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1JeORb65vtU
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Ігор

сегодня, 17:18

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