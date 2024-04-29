Стало известно, как Китай «прикармливает» страны ЕС, и что он от них требует взамен

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Ткачик Олеся
Лидер Китая Си Цзиньпин не намерен прислушиваться к советам США и прекращать поддержку России в ее агрессивной войне против Украины. Более того, считает Портников, на примере войны в Украине он будет показывать другим, что происходит с теми странами, которые игнорируют желания РФ. Якобы такие страны вынуждены жить под постоянными обстрелами и не имеют будущего.
Си Цзиньпин
При этом известно, что Си намерен в мае посетить Венгрию и Сербию, которые имеют неплохие отношения со страно-агрессором Россией. И эти страны, полагает Портников, могут стать площадкой для китайских инвестиций. По его мнению, глава Пекина будет говорить европейцам, что если они хотят получить китайские инвестиции и получить возможность победить на выборах, нужно налаживать хорошие отношения с Россией. В таких условиях Китай будет инвестором, а Россия будет предоставлять дешевые энергоносители.
Как считает Портников, Китай будет делать все для того, чтобы расколоть Европейский Союз и внести разлад в ряды тех стран, которые хотели бы стать его членами. По его мнению, речь идет о сигнале от Китая бывшим советским республикам.
При этом эксперт убежден, что эти сигналы, к сожалению, работают. Ведь Китай готов к тому же выступить для бывших советских республик и гарантом их ограниченного суверенитета.
Кроме того, Портников добавил, что Китай будет делать все для того, чтобы его влияние в ЕС усилилось и абсолютно не будет прислушиваться к советам США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями, если он и дальше будет поддерживать РФ в войне с Украиной.
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Ігор
сегодня, 17:18
Кожен прогноз чи аналіз цього божого пропагандиста, мав такий же результат, як і у російських божих: Соловьйова Скабеєвої тощо = ніколи не мав підтвердження, але сіяв екстремізм до всіх навколо.