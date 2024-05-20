Стало известно, как в Китае унизили Путни с помощью еды: чем кормили диктатора

Российские паблики хвалятся, как президент Китая Си Цзиньпин вкусно угощал кремлевского диктатора Владимира Путина, что тот два куска утки по-пекински съел, не удержался. В конце концов, и сам Путин перед китайскими студентами похвалил Си за вкусный пир.

Владимир Путин

Вот только пропагандистка Ольга Скабеева обнародовала список тех блюд, которыми угощали в Китае Путина, отметил Алексей Голобуцкий.

В частности, среди блюд была чумиза – это такая вкусность для попугайчиков – мелкая кругленькая коричневая крупа.

"Ну, хоть пожарили. Утиный бульон – но с моллюсками (беззубками). Тушеная мохнатая морская улитка. Ну, зато с лучком. Овощи в соусе с моллюском. Противная придонная рыбина с бульоном из "морских тараканов"-креветок. Пельмени с морскими тараканами. "Пирожное из гороха". Отдельно утешили – "сладкое". Ну и китайская водка",

– рассказывает Голобуцкий.

И вот среди этого всего, по его словам, единственное съедобное для не-китайца: запеченная утка. Фактически это единственное, что можно было есть, поэтому Путин и съел два куска.

"Си вновь продемонстрировал тонкое восточное искусство унижения "не врага, не подчиненного, не соперника – однако неприятного лица, которое открыто унижать нельзя". Фактически, весь визит Путина – одно длинное китайское издевательство. И даже не очень утонченное – по крайней мере, достаточно, чтобы это поняли и мы, "европейские варвары без 5000-летней истории государства",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал ранее о том, как унижали в Китае кремлевского диктатора. В частности, его не встретил Си Цзиньпин.