logo

BTC/USD

67845.64

ETH/USD

3129.62

LTC/USD

83.78

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Стало известно, как в Китае унизили Путни с помощью еды: чем кормили диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как в Китае унизили Путни с помощью еды: чем кормили диктатора

Китай унизил кремлевского диктатора Владимира Путина через еду и праздничный банкет, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, на столе были «несъедобные» блюда для не китайцев

сегодня, 19:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российские паблики хвалятся, как президент Китая Си Цзиньпин вкусно угощал кремлевского диктатора Владимира Путина, что тот два куска утки по-пекински съел, не удержался. В конце концов, и сам Путин перед китайскими студентами похвалил Си за вкусный пир.

Стало известно, как в Китае унизили Путни с помощью еды: чем кормили диктатора

Владимир Путин

Вот только пропагандистка Ольга Скабеева обнародовала список тех блюд, которыми угощали в Китае Путина, отметил Алексей Голобуцкий.

В частности, среди блюд была чумиза – это такая вкусность для попугайчиков – мелкая кругленькая коричневая крупа.

"Ну, хоть пожарили. Утиный бульон – но с моллюсками (беззубками). Тушеная мохнатая морская улитка. Ну, зато с лучком. Овощи в соусе с моллюском. Противная придонная рыбина с бульоном из "морских тараканов"-креветок. Пельмени с морскими тараканами. "Пирожное из гороха". Отдельно утешили – "сладкое". Ну и китайская водка",
– рассказывает Голобуцкий.

И вот среди этого всего, по его словам, единственное съедобное для не-китайца: запеченная утка. Фактически это единственное, что можно было есть, поэтому Путин и съел два куска.

"Си вновь продемонстрировал тонкое восточное искусство унижения "не врага, не подчиненного, не соперника – однако неприятного лица, которое открыто унижать нельзя". Фактически, весь визит Путина – одно длинное китайское издевательство. И даже не очень утонченное – по крайней мере, достаточно, чтобы это поняли и мы, "европейские варвары без 5000-летней истории государства",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал ранее о том, как унижали в Китае кремлевского диктатора. В частности, его не встретил Си Цзиньпин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iPFXaab52841RrEiKrmTPq472uQckPmUvvjw7TjZY13wQB711spN2gpNne5zKUAkl&id=100039960767374
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости