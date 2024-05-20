Стало известно, как в Китае унизили Путни с помощью еды: чем кормили диктатора

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Ткачик Олеся
Российские паблики хвалятся, как президент Китая Си Цзиньпин вкусно угощал кремлевского диктатора Владимира Путина, что тот два куска утки по-пекински съел, не удержался. В конце концов, и сам Путин перед китайскими студентами похвалил Си за вкусный пир.
Владимир Путин
Вот только пропагандистка Ольга Скабеева обнародовала список тех блюд, которыми угощали в Китае Путина, отметил Алексей Голобуцкий.
В частности, среди блюд была чумиза – это такая вкусность для попугайчиков – мелкая кругленькая коричневая крупа.
И вот среди этого всего, по его словам, единственное съедобное для не-китайца: запеченная утка. Фактически это единственное, что можно было есть, поэтому Путин и съел два куска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал ранее о том, как унижали в Китае кремлевского диктатора. В частности, его не встретил Си Цзиньпин.
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