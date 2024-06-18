Стало известно, какая позиция Кремля вызывает непонимание Китая

Позиция России по поводу условий завершения войны, которую Кремль развязал против Украины, вызвала непонимание у Китая, заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Китай и Россия

По его словам, ультиматум Кремля накануне Глобального саммита мира был довольно странным и вызывал непонимание не только в Украине и Западе, но и в Китае. Требовать от мира признать незаконную аннексию части территории соседней страны – это просто невозможно. Поэтому эта позиция даже не является предметом переговоров, отметил эксперт.

Попов отметил, что пока сложно предугадать участие Китая в следующем Глобальном саммите мира. По его словам, это зависит от обсуждаемых тем. Если это будет консолидация мира вокруг украинской формулы мира, Китай, вероятно, покажет свою особую позицию. Он считает, что все стороны должны идти на уступки, объявлять временное перемирие и вступать в длительные политические переговоры. Если второй саммит будет повторением первого, Китай, возможно, снова не будет участвовать, подчеркнул эксперт.

По его мнению, поведение России влияет на позицию Китая, поскольку требования Путина отдать ему территорию противоречат мирным предложениям Китая и идеологии Си Цзиньпина. По словам Попова, Си Цзиньпин написал много статей и программных документов, где подчеркивается, что ни одна страна не имеет права забирать территорию другой. Китай не признал аннексию Россией четырех областей и Крыма, что является важным сигналом для Украины.

Относительно подготовки ко второму Глобальному саммиту мира, эксперт отметил, что для Украины идеальным было бы дипломатическое международное давление, чтобы Россия согласилась на вывод войск с территории Украины. Впрочем, добавляет политолог, это маловероятно, поэтому будут работать переговорщики, будут проводиться закрытые встречи и будут приниматься политические и дипломатические решения, которые будут влиять на подготовку переговорных пунктов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сдаст ли Запад Украину Кремлю.



