Около 60% иностранных деталей, обнаруживаемых в российском оружии, используемом на войне в Украине, поставляется из Китая. Об этом заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике, сообщает Reuters.

Китай

"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что самая большая проблема — это КНР", — сказал Власюк.

По его словам, кроме Китая важные компоненты, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются также из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других стран Запада.

Власюк также подчеркнул, что Европейский Союз мог бы усилить меры, направленные на прекращение поставок западных технологий в Россию. Одним из шагов, по его мнению, может стать ужесточение санкций против российской компании "Росатом", которая, по словам Власюка, использует свои сети для поставки армии РФ.

"Росатом... мы считаем, что она (Россия) использует свои сети для поставок российской армии", — сказал он, добавив, что некоторые европейские столицы неохотно принимают меры из-за зависимости от поставок российского ядерного топлива для атомных станций.

Уполномоченный президента также отметил, что дополнительные санкции могли бы быть направлены на российскую логистику, включая аэропорты, морские порты и финансовые учреждения, способствующие торговле. Власюк положительно оценил санкции США в сфере IT, подчеркнув их эффективность с момента вступления в силу в начале этого месяца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению западных СМИ, есть все основания утверждать, что Китай предоставляет Кремлю бронетехнику.



