Стало известно, какому европейскому лидеру Си поручил продвигать китайские интересы в ЕС

Похоже, что глава КНР Си Цзиньпин определился с главным союзником и партнером Пекина внутри Евросоюза. Си выразил слова благодарности Словакии за "приверженность" дружбе с Китаем. Он выразил надежду, что Братислава продолжит помогать Пекину в укреплении отношений с Европейским Союзом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Си Цзиньпин и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Си Цзиньпин отметил, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве как никогда ранее. Об этом он заявил премьер-министру Роберту Фицо, который присутствовал на военном параде в Пекине.

Авторы статьи отмечают, Китай рассчитывает, что отдельные страны ЕС будут отстаивать его интересы на фоне введенных Брюсселем пошлин на китайские электромобили. Словакия оказалась одной из пяти стран Евросоюза, выступивших против этих мер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что надеется на "позитивную" роль Словакии в продвижении диалога между Китаем и ЕС.

Стоит обратить внимание, что Роберт Фицо ранее заявлял, что хочет перевести отношения с Китаем в "скоростной режим". Словакия, как и Венгрия, стремится привлечь инвестиции китайских компаний, ориентированных на европейский рынок.

Однако в отличие от Будапешта, Братислава пока не смогла получить значительные выгоды от сотрудничества с КНР. Лишь в прошлом году отношения удалось вывести на уровень стратегического партнерства.

