Трамп разъярен: что больше всего разозлило президента США после торжеств в Китае

Собрание лидеров "антизападных" стран на параде в Китае стало своеобразным предупреждением о том, что политика президента США Дональда Трампа, основанная на таможенном противостоянии и запугивании слабых государств, может иметь обратный эффект. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, Трамп был разъярен тем, что Китай поддерживает тесные связи с диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Он уже обвинил их в "сговоре" против США.

Авторы материала отметили, что свежий пост главы Белого дома в Truth Social означает одно: если в Китае два больших собрания авторитарных лидеров имели целью оскорбить американского президента, то они "сработали на все сто".

"Это подчеркнуло тщетность попыток Трампа покорить сильных мира сего своим умением заключать сделки и заявлений о том, что его якобы тесные отношения с мировыми лидерами могут быть решающими", — говорится в публикации.

В связи с этим напомнило, что встреча Трампа и Путина на Аляске так и не принесла мира в Украину, и первые встречи президента США с Ким Чен Ыном также были провальными.

Издание обратило внимание, что большой парад в Китае проводится в напряженной международной обстановке, и "новая азиатская супердержава" именно в этот момент воспользовалась непредсказуемой внешней политикой Трампа, которая разрушила репутацию США как "надежной великой державы".

Читайте также на портале "Комментарии" — кто решил стать союзниками Си Цзиньпина: какие проблемы теперь появились у Трампа.



