Стало известно, когда Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

По информации пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, с 21 по 27 декабря Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Восточнокитайском море, пишут "Комментарии".



Названа дата старта учений в Восточнокитайском море

Такие учения проходят ежегодно начиная с 2012 года. "Основной целью обучения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении оборонного министерства.

Как уточняют в оборонном ведомстве страны-агрессоры, во время активной части обучения предполагается проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб из артиллерии по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. В этих в учениях планируется участие: четыре российских корабля, в том числе ракетный крейсер "Варяг"; шесть китайских кораблей; самолеты и вертолеты с обеих сторон.

По информации Sky News, с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение на территорию Украины, Россия стремится усилить связи с Китаем и рассматривает Пекин как ключевого союзника в антизападном альянсе.

За несколько дней до начала войны в Украине, Москва и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений ", однако после этого Китай выражал обеспокоенность действиями Кремля.

Как говорилось на портале "Комментарии", Китай может напасть на Тайвань , если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS. Он также считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали обеспокоенность лидера КНР – Си Цзиньпина, который, по некоторым данным, намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до конца текущего года. Читайте на портале "Комментарии" — рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение.

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